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        Balıkesir'de iki katlı binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında üst katta bulunan ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 00:37 Güncelleme:
        Balıkesir'de iki katlı binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında üst katta bulunan ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Cebeci Mahallesi'nde iki katlı binanın ikinci katında İsmail Er'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.


        Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da olay yerine giderek aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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