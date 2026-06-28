Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Sami K. (76) idaresindeki 10 AGC 216 plakalı otomobil, Karacalar Mahallesi mevkisinde, Yavuz K. (53) yönetimindeki 35 NNF 35 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile Yavuz K'nin kullandığı araçtaki Mine Ö. (72), Nur K. (44), Alperen K. (13), Elif K. (12) ve Zeynep K. (7) yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!

        Benzer Haberler

        Burhaniye'de araç yangınını itfaiye söndürdü
        Burhaniye'de araç yangınını itfaiye söndürdü
        Balya'da saman yüklü araç alev aldı
        Balya'da saman yüklü araç alev aldı
        Balıkesir'de çift taraflı trafik kazası; 1 ağır 7 kişi yaralı
        Balıkesir'de çift taraflı trafik kazası; 1 ağır 7 kişi yaralı
        Burhaniye'de Karınca Deresinde çıkan ot yangını 3 saatte söndürüldü
        Burhaniye'de Karınca Deresinde çıkan ot yangını 3 saatte söndürüldü
        Çamlıbel de ot yangını korkuttu
        Çamlıbel de ot yangını korkuttu
        Akın: "Emekliler Haftası Türkiye'de bir hafta, Balıkesir'de 365 gün" Büyükş...
        Akın: "Emekliler Haftası Türkiye'de bir hafta, Balıkesir'de 365 gün" Büyükş...