Balıkesir'de İngilizce festivalinde öğrenciler hem oynadılar hem öğrendiler

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde öğrenciler bir ilkokulda düzenlenen İngilizce Festivali'nde hem oyun oynadılar hem de öğrendiler.



Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Burhan Erdayı İlkokulu'nun öğrencileri, İngilizce öğretmenlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen festival kapsamında kendi hazırladıkları çeşitli oyunları bahçede kurulan stantlara yerleştirdi.



Öğrenciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Belediyesi, YDS Akademi ve Amerikan Life İngilizce kurslarının da desteğiyle yapılan etkinlikte stantlarda İngilizce oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi.



Oyunlarda başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.



Okul Müdürü Turhan Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilere çok faydasının olduğunu söyledi.



Demirtaş, çocukların hem eğlendiğini hem de beceri kazandığını belirterek, "Çocuklarımız 1 yıl edinmiş olduğu bilgileri burada sergileyerek çok güzel bilgiler edindiklerini görmüş oluyoruz. Etkinliği organize eden İngilizce ve sınıf öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Okulun İngilizce öğretmenlerinden Serap Semerci de öğrencilerin dil öğrenmenin eğlenceli yönlerini birbirilerine gösterdiğini ifade etti.



Oyunlarının tamamını öğrencilerin kendilerinin geliştirdiklerini anlatan Semerci, "Biz zaten sınıf içinde de oyunlar oynayarak öğretmeye gayret ediyoruz. Çocuklar çok keyif alıyorlar, bu etkinliği çocuklarımızın hem İngilizce konuşma becerileri hem kelime becerilerini hem de dil bilgisi becerilerini geliştirmek üzere yapıyoruz." dedi.



Okulun 4. sınıf öğrencilerinden Ömer Yakup Kaya da oyunları çok beğendiğini dile getirdi.



İngilizce'yi keyifli bir şekilde öğrendiklerini belirten Kaya, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.



Öğrencilerden Barış Yüksel de okulunu çok sevdiğini belirterek, "İyi ki böyle bir festival yapıldı hem öğrendik hem eğlendik." dedi.



Öğrencilerde Ayşe Zümra Küçükyılmaz da festivalde çok güzel oyunlar olduğunu anlatarak İngilizce'yi keyifle öğrendiklerini sözlerine ekledi.

