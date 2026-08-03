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        Balıkesir'de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Balıkesir'de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması yürütülüyor.

        Bahçedere Mahallesi'ndeki evinden dün saat 20.15 sıralarında ayrılan C.D'ye ulaşamayan ailesi, gece saatlerinde yetkililere kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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