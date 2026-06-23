Balıkesir'de kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Balıkesir'de liseler arası düzenlenen "İmam Birgivi'nin Günümüz Gençliğine Mesajı" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



Balıkesir Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yarışmada derece alan öğrenciler, okul yöneticileri, danışman öğretmenleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal eşliğinde Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Öğrencileri tebrik eden Ustaoğlu, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür çalışmaların akademik başarının yanı sıra karakter gelişimine de katkı sağladığını ifade etti.



Ziyaret, Vali Ustaoğlu'nun dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etmesiyle sona erdi.

