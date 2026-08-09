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        Balıkesir'de kumsallara zincirlenen şezlong ve şemsiyeler kaldırıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahilde zincirli bulunan şezlong, masa ve şemsiyeler zabıta ekiplerince kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Balıkesir'de kumsallara zincirlenen şezlong ve şemsiyeler kaldırıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahilde zincirli bulunan şezlong, masa ve şemsiyeler zabıta ekiplerince kaldırıldı.

        Erdek Belediyesi zabıta ekipleri, Çuğra ve Kurbağalı sahillerinde şezlong, masa ve şemsiyelerini zincirleyerek kumsalı işgal edenlere yönelik çalışma yürüttü.

        Denetimlerde, bazı kişilerin eşyalarını sahilde birbirine zincirlediği ya da betonla sabitlediği tespit edildi.

        Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan malzemeler, ekiplerce kesilerek sahilden toplandı.

        Kamusal alanı işgal ettiği belirlenen şahıslara Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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