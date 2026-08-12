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        Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde makilik ve mera alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde makilik ve mera alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Tepeoba Mahallesi kırsalındaki makilik ve mera alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları sevk edildi.

        Havadan 2 uçak ve 1 helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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