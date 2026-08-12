Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Havadan 2 uçak ve 1 helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Tepeoba Mahallesi kırsalındaki makilik ve mera alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde makilik ve mera alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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