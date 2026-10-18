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        Balıkesir'de mevsimin ilk karı yağdı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan 1764 rakımlı Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 06:24 Güncelleme:
        Balıkesir'de mevsimin ilk karı yağdı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan 1764 rakımlı Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

        Ulus Dağı'nda etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Bazı vatandaşlar da karın etkili olduğu bölgeye giderek yağışı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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