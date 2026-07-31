Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 31.07.2026 - 14:58 Güncelleme:
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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