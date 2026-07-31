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        Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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