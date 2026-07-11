Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangını söndürüldü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kuva-yi Milliye Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının alt kısmında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen bir kaplumbağa ise itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

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