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        Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kuva-yi Milliye Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının alt kısmında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangından etkilenen bir kaplumbağa ise itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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