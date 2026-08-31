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        Balıkesir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Balıkesir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.E'nin kullandığı 22 ADK 799 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolunun Kazım Karabekir Mahallesi Kavşağı'nda şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta bulunan sürücü M.E. ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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