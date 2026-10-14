Balıkesir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.
Giriş: 14.10.2026 - 20:01 Güncelleme:
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.
İlçe merkezinde aniden bastıran kuvvetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışması başlattı.
Ekiplerin sahadaki tahliye ve olumsuzlukları giderme çalışmaları sürüyor.
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