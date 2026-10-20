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        Balıkesir'de saman balyaları yandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde açık alanda istiflenen yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Balıkesir'de saman balyaları yandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde açık alanda istiflenen yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.

        Gökköy Mahallesi'nde istiflenmiş saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Saman balyalarının küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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