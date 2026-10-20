Balıkesir'de saman balyaları yandı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde açık alanda istiflenen yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.
Giriş: 20.10.2026 - 10:33 Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde açık alanda istiflenen yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.
Gökköy Mahallesi'nde istiflenmiş saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Saman balyalarının küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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