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        Balıkesir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir samanlıkta çıkan ve ahırın çatısına sıçrayan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Balıkesir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir samanlıkta çıkan ve ahırın çatısına sıçrayan yangın, söndürüldü.

        Çiftçi Mahallesi 14014 Sokak'taki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Dursunbey İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile BASKİ, Dursunbey Belediyesi ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve personel sevk edildi.

        Bitişikteki ahırın çatısına da sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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