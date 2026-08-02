Balıkesir'de şantiyede çıkan yangında konteyner ve çadır kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde depo olarak kullanılan konteyner ile çadır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Çavdaroğlu Mahallesi'ndeki şantiyenin depo alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Sındırgı Belediyesine ait su tankeri sevk edildi.





Ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki alanlara yayılmadan söndürülen yangında konteyner ile çadır yandı.

