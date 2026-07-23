Balıkesir'de su altında kız arkadaşına evlilik teklif etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ahmet Hakan, kız arkadaşı Eda Eriş'e dalış yaptıkları sırada evlilik teklifinde bulundu.



Kuzey Ege'nin en önemli turizm merkezlerinden Ayvalık ilçesine dalış deneyimi yaşamak için gelen Ahmet Hakan ve kız arkadaşı Eda Eriş hazırlıklarını tamamladı.



Dalış sırasında 5 metre derinlikte Ahmet Hakan, üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazan plakayla kız arkadaşına evlenmeyi teklif etti.



Teklif karşısında şaşkınlık yaşayan Eriş, su altında "evet" yanıtını verdi.



Hakan'ın yüzüğü parmağına takmasıyla dalışı tamamlayan Eda Eriş, yaptığı açıklamada, teklif karşısında yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Çok heyecanlıyım, beklemiyordum. Hatta aşağıda boğuluyordum heyecandan." dedi.



Organizasyona katkı sunan dalış merkezine teşekkür eden Ahmet Hakan ise, "Baştan sonuna kadar yanımızda oldular. Bütün dediklerimizi de harfiyen, hiç kusursuz yaptılar." diye konuştu.

