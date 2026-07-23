Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de su altında kız arkadaşına evlilik teklif etti

        Balıkesir'de su altında kız arkadaşına evlilik teklif etti

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ahmet Hakan, kız arkadaşı Eda Eriş'e dalış yaptıkları sırada evlilik teklifinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Balıkesir'de su altında kız arkadaşına evlilik teklif etti

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ahmet Hakan, kız arkadaşı Eda Eriş'e dalış yaptıkları sırada evlilik teklifinde bulundu.

        Kuzey Ege'nin en önemli turizm merkezlerinden Ayvalık ilçesine dalış deneyimi yaşamak için gelen Ahmet Hakan ve kız arkadaşı Eda Eriş hazırlıklarını tamamladı.

        Dalış sırasında 5 metre derinlikte Ahmet Hakan, üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazan plakayla kız arkadaşına evlenmeyi teklif etti.

        Teklif karşısında şaşkınlık yaşayan Eriş, su altında "evet" yanıtını verdi.

        Hakan'ın yüzüğü parmağına takmasıyla dalışı tamamlayan Eda Eriş, yaptığı açıklamada, teklif karşısında yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Çok heyecanlıyım, beklemiyordum. Hatta aşağıda boğuluyordum heyecandan." dedi.

        Organizasyona katkı sunan dalış merkezine teşekkür eden Ahmet Hakan ise, "Baştan sonuna kadar yanımızda oldular. Bütün dediklerimizi de harfiyen, hiç kusursuz yaptılar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Kore neden ayrıldı?
        Kore neden ayrıldı?
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de mandaların "çamur banyosu" belgesellik görseller sunuyor
        Balıkesir'de mandaların "çamur banyosu" belgesellik görseller sunuyor
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Narkotik köpeği 'Dangal' dan bingo
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Narkotik köpeği 'Dangal' dan bingo
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, GSB Spor Okullarındaki antrenmanları inceledi
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, GSB Spor Okullarındaki antrenmanları inceledi
        Coğrafi işaretli Kapıdağ mor soğanında hasat tamamlandı Kapıdağ mor soğanın...
        Coğrafi işaretli Kapıdağ mor soğanında hasat tamamlandı Kapıdağ mor soğanın...
        Ayvalık'ın 7. akıllı kavşağı bölge trafiğine nefes aldıracak
        Ayvalık'ın 7. akıllı kavşağı bölge trafiğine nefes aldıracak
        Kazdağları'nda siyah bal hasadı başladı Kazdağı siyah balı uluslararası are...
        Kazdağları'nda siyah bal hasadı başladı Kazdağı siyah balı uluslararası are...