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        Balıkesir'de tarım arazilerinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarım arazilerinde çıkan iki ayrı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Balıkesir'de tarım arazilerinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarım arazilerinde çıkan iki ayrı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sarıbeyler Mahallesi yakınlarında otoban kenarında bulunan tarım arazisinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz ve 100 kişilik personelle müdahale edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Savaştepe Kaymakamı Furkan Berber de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

        Öte yandan, Danışment yolu Sarıçalı mevkisinde traktöre bağlı balya makinesinden çıktığı iddia edilen kıvılcım nedeniyle bir başka yangın meydana geldi.

        Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        Yangın, bir yangın söndürme uçağı, bir helikopter, 2 itfaiye aracı, 2 arazöz ve 2 su tankerinin müdahalesiyle söndürüldü.



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