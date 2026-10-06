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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de tırla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

        Balıkesir'de tırla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 22:43 Güncelleme:
        Balıkesir'de tırla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bulut Akyüz (16) idaresindeki 10 AOG 885 plakalı motosiklet, E-87 kara yolunun Burhaniye çıkışındaki trafik ışıkları bölgesinde seyir halindeki tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü tırın altında kaldı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akyüz'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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