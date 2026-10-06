Balıkesir'de tırla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bulut Akyüz (16) idaresindeki 10 AOG 885 plakalı motosiklet, E-87 kara yolunun Burhaniye çıkışındaki trafik ışıkları bölgesinde seyir halindeki tırla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü tırın altında kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akyüz'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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