Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekiplerince son iki ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burhaniye, Altıeylül, Susurluk, Marmara ve Erdek ilçelerinde ikametlerinde iklimlendirme sistemi kurarak kapalı alanda kenevir yetiştiren kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde son iki ayda gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 kilo 117 gram sentetik uyuşturucu, 198 gram esrar, 58 sentetik uyuşturucu, 31 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile 11 iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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