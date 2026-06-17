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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince son iki ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince son iki ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burhaniye, Altıeylül, Susurluk, Marmara ve Erdek ilçelerinde ikametlerinde iklimlendirme sistemi kurarak kapalı alanda kenevir yetiştiren kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

        Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde son iki ayda gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 kilo 117 gram sentetik uyuşturucu, 198 gram esrar, 58 sentetik uyuşturucu, 31 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile 11 iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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