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        Balıkesir'de yangın bölgesine giden arazözle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Sındırgı ilçesindeki yangın bölgesine giden arazözle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 22:28 Güncelleme:
        Balıkesir'de yangın bölgesine giden arazözle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Sındırgı ilçesindeki yangın bölgesine giden arazözle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Dursunbey ilçesinden Sındırgı'daki yangın bölgesine yola çıkan Ö.G'nin kullandığı 10 VH 671 plakalı arazöz, Kepsut Sanayi kavşağında Hasan Tutdu idaresindeki 10 APR 884 plakalı otomobille çarpıştı.

        Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi, arazöz ise refüje çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Tutdu, kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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