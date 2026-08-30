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        Balıkesir'de Zafer Bayramı kutlamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının asılmamasına tepki gösterildi

        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında şehir merkezinde dalgalanan Türk bayrağının yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılmamasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Balıkesir'de Zafer Bayramı kutlamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının asılmamasına tepki gösterildi

        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında şehir merkezinde dalgalanan Türk bayrağının yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılmamasına tepki gösterdi.

        Aydemir, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında şehir merkezinde dalgalanan Türk bayrağının yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer vermemenin devlet adabına karşı yapılan bir ayıp olduğunu belirtti.

        Duruma neden olanları kınadığını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

        "Burası Alacamescit ruhunu taşıyan, kurtuluş meşalesinin yakıldığı Kuvayımilliye şehridir. Bu şehre yaraşan birliktir, beraberliktir, devlet adamlığıdır. AK teşkilatlar olarak Kuvayımilliye şehrinde böyle bir rezilliğe, böyle bir ayrıştırmaya asla izin vermedik, mahal de vermeyeceğiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönetimin tutumu millet iradesine yapılan açık bir saygısızlıktır. Gençlik kollarımız süratle harekete geçmiş gerekli çalışmaları yaparak Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını şanlı bayrağımızın yanına, yani ait olduğu hak ettiği yere asmıştır. Şehrimizin meydanlarında bayrağımızın yanında durması gereken milli iradeyi yok saymaya çalışanlar bilmelidir ki milletimizin kararını ve devletimizin itibarını hiçbir siyasi hırs gölgeleyemez."

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