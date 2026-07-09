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        Balıkesir'deki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı 9 konteyner yandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Balıkesir'deki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı 9 konteyner yandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Çavdaroğlu Mahallesi'ndeki şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 araç ve 7 personel sevk edildi. Çalışmalara orman işletme müdürlüğüne ait 2 arazöz ile ilçe belediyesinin su tankeri de destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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