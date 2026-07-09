Balıkesir'deki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı 9 konteyner yandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Çavdaroğlu Mahallesi'ndeki şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 araç ve 7 personel sevk edildi. Çalışmalara orman işletme müdürlüğüne ait 2 arazöz ile ilçe belediyesinin su tankeri de destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.
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