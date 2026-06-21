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        Balıkesir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Balıkesir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kırsal Taylıeli Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çam ormanı ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

        Mahallenin yüksek kesimlerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sert esen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine havadan Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 uçak ve 3 helikopter, karadan ise çok sayıda ekip sevk edildi.

        Bölgenin sarp ve dik olması sebebiyle arazözlerle ulaşılamayan alanda yangın söndürme işçileri alevleri söndürmeye çalışıyor. Yangın söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Burhaniye Belediyesine ait tankerler ve vatandaşlar da destek veriyor.

        Bölge halkından Furkan Karademir, rüzgarın şiddetli olduğunu belirterek, "Burada bir panik de söz konusu çünkü yerleşim yerine yakın bir mesafede başladı yangın. Hem zeytin ağaçları hem çam ağaçlarının olduğu bir bölgedeyiz. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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