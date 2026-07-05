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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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