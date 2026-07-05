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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün çıkan orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 22:17 Güncelleme:
        Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün çıkan orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Bereketli Mahallesi yakınlarında çıkan ve Konakpınar, Çaparlı, Ataköy mahalleleri çevresinde etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterin de destek vereceği öğrenildi.

        Bu arada Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangında hasara uğrayan tarlalardaki mahsullere ilişkin tespit çalışmaları yürütüyor.

        - "Uçaklar, dozerler, makineler sağ olsunlar, kurtardılar"

        Konakpınar Mahallesi sakinlerinden Remzi Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Bereketli Mahallesi yakınlarında daha çok etkili olduğunu söyledi.

        Mahalledeki bir hayvan damında da hasar oluştuğunu anlatan Çakır, "Yangının nasıl çıktığını bilen yok, Konakpınar, Çaparlı'ya kadar dayandı. Uçaklar, dozerler, makineler sağ olsunlar, kurtardılar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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