Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün arazide çıkan ve ormana sıçradıktan sonra kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 31.08.2026 - 18:46 Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün arazide çıkan ve ormana sıçradıktan sonra kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Kızılkeçili Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.
Ekipler, M.K. isimli şüphelinin yangının çıkmasına sebebiyet verdiğini tespit etti.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.
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