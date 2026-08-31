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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün arazide çıkan ve ormana sıçradıktan sonra kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün arazide çıkan ve ormana sıçradıktan sonra kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

        Kızılkeçili Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

        Ekipler, M.K. isimli şüphelinin yangının çıkmasına sebebiyet verdiğini tespit etti.

        Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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