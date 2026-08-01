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        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında 29 Temmuz'da başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Gömeç'te başlayıp Ayvalık'a sıçrayan yangında 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 TOMA, 8 ambulans ile 944 personel ve 60 orman gönüllüsü söndürme çalışmalarında yer almıştı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada bahçede kaynak yapıldığı esnada çıkan yangının ormana sıçradığı belirlenmiş, O.G. ve M.Y. ekiplerce gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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