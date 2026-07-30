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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı kırsal Karakaya ve Gölcük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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