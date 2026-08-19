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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonda yangın çıktı.

        Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadan ise çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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