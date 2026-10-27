Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesirspor'da Emre Gemici farkı

        Balıkesirspor'da Emre Gemici farkı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Balıkesirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı golcü futbolcu Emre Gemici ilk haftalardan farkını gösterdi. Kariyerinde 3 şampiyonluk, 5 kez gol krallığı bulunan 32 yaşındaki santrfor, kırmızı-beyazlılardaki performansıyla da krallık yarışında zirveye çıktı. Oynadığı 8 maçta 12 gol atan Emre, ligdeki 3 grup arasında gol krallığı yarışında ilk sıraya kuruldu. Takımının attığı toplam 24 golün yarısını tek başına kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, 8 maçın tamamında ağları sarsma başarısı gösterip müthiş bir grafiğe imza attı. Emre Gemici ligde Alanya 1221'e 3, Uşakspor ve Altay'a 2'şer, Bucaspor 1928, Eskişehirspor, Bigaspor, 1922 Akşehirspor ve Etimesgutspor'a birer gol kaydetti. Emre, grupta lider Gemlik Sümerbey'in 2 puan gerisinde üçüncü sırada şampiyonluk yarışı veren Balıkesir'in topladığı 16 puanın tamamına katkı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Balıkesirspor'da Emre Gemici farkı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Balıkesirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı golcü futbolcu Emre Gemici ilk haftalardan farkını gösterdi. Kariyerinde 3 şampiyonluk, 5 kez gol krallığı bulunan 32 yaşındaki santrfor, kırmızı-beyazlılardaki performansıyla da krallık yarışında zirveye çıktı. Oynadığı 8 maçta 12 gol atan Emre, ligdeki 3 grup arasında gol krallığı yarışında ilk sıraya kuruldu. Takımının attığı toplam 24 golün yarısını tek başına kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, 8 maçın tamamında ağları sarsma başarısı gösterip müthiş bir grafiğe imza attı. Emre Gemici ligde Alanya 1221'e 3, Uşakspor ve Altay'a 2'şer, Bucaspor 1928, Eskişehirspor, Bigaspor, 1922 Akşehirspor ve Etimesgutspor'a birer gol kaydetti. Emre, grupta lider Gemlik Sümerbey'in 2 puan gerisinde üçüncü sırada şampiyonluk yarışı veren Balıkesir'in topladığı 16 puanın tamamına katkı yaptı.

        REKLAM

        BİTİRİM İKİLİ

        Balıkesirspor'da Emre Gemici'yle birlikte Ali Sinan Gayla bu sezon skor yükünü çeken ikinci isim oldu. Geçen yıl transfer olduğu kırmızı-beyazlılarda ilk 10 maçta 4 gol, 3 asistle görev yaptıktan sonra bahis soruşturmasında 9 ay ceza alarak sezonu erken kapatan kanat oyuncusu sahalara gollerle döndü. Ali Sinan Gayla bu sezon Bal-Kes formasıyla 8 maçta 6 gol attı. Balıkesirspor'un attığı 24 golün 18'i Emre Gemici-Ali Sinan ikilisinden geldi.

        FOTOĞRAFLI

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Akın: "Balıkesir'i adını uluslararası turizmde hak ettiği noktaya taşıyoruz...
        Akın: "Balıkesir'i adını uluslararası turizmde hak ettiği noktaya taşıyoruz...
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ'den Ayvalık'ta kapsamlı altyapı se...
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ'den Ayvalık'ta kapsamlı altyapı se...
        Balıkesir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
        Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
        Edremit Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği
        Edremit Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği
        Edremit'te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak
        Edremit'te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak