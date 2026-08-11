Bandırma Belediye Başkanı Mirza, trafik kazası geçirdi

Mirza, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan dönerken trafik kazası yaşandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir-Bandırma yolundaki Kuş Cenneti kavşağında, Mirza'nın da içinde bulunduğu 10 NV 001 makam aracı, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ASL 456 plakalı otomobille çarpıştı.

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