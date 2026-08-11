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        Bandırma Belediye Başkanı Mirza, trafik kazası geçirdi

        Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın aracının karıştığı trafik kazasında, 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Bandırma Belediye Başkanı Mirza, trafik kazası geçirdi

        Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın aracının karıştığı trafik kazasında, 3 kişi hafif yaralandı.

        Balıkesir-Bandırma yolundaki Kuş Cenneti kavşağında, Mirza'nın da içinde bulunduğu 10 NV 001 makam aracı, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ASL 456 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, Mirza yaralanmazken diğer araçtaki 3 kişi hafif yaralandı.

        Olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Mirza, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan dönerken trafik kazası yaşandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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