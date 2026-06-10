Bandırma Bordo Basketbol, Meksikalı oyun kurucu Alex Perez'i transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bandırma Bordo Basketbol, Meksikalı oyun kurucu Alex Perez'i kadrosuna kattı.



Kulübün açıklamasında, yeni sezon yapılanması doğrultusunda 32 yaşındaki basketbolcuyla 2026-2027 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.



Kariyerinde daha önce Türkiye'de Bandırma Banvit, Fenerbahçe, Türk Telekom, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji, Konyaspor ve Büyükçekmece Basketbol formaları giyen Perez'in yurt dışında da Zalgiris, San Lorenzo ve Maccabi Haifa gibi takımlarda görev yaptığı kaydedildi.

