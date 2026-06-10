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        Bandırma Bordo Basketbol, Meksikalı oyun kurucu Alex Perez'i transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bandırma Bordo Basketbol, Meksikalı oyun kurucu Alex Perez'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Bandırma Bordo Basketbol, Meksikalı oyun kurucu Alex Perez'i transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bandırma Bordo Basketbol, Meksikalı oyun kurucu Alex Perez'i kadrosuna kattı.

        Kulübün açıklamasında, yeni sezon yapılanması doğrultusunda 32 yaşındaki basketbolcuyla 2026-2027 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Kariyerinde daha önce Türkiye'de Bandırma Banvit, Fenerbahçe, Türk Telekom, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji, Konyaspor ve Büyükçekmece Basketbol formaları giyen Perez'in yurt dışında da Zalgiris, San Lorenzo ve Maccabi Haifa gibi takımlarda görev yaptığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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