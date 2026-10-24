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        Bandırma'da duvarlar sanatla renklendi, Vecihibey Caddesi çiçek açıyor

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Hacı Yusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'nde bulunan Öğretmenevi'nin istinat duvarı, gönüllü sanat çalışmasıyla renkleniyor. Mahalle Muhtarı Semra Ulaş ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül'ün katkılarıyla yürütülen çalışmada, Bandırma'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin duvara yansıtılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:28 Güncelleme:
        Bandırma'da duvarlar sanatla renklendi, Vecihibey Caddesi çiçek açıyor

        Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Hacı Yusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi’nde bulunan Öğretmenevi’nin istinat duvarı, gönüllü sanat çalışmasıyla renkleniyor. Mahalle Muhtarı Semra Ulaş ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül’ün katkılarıyla yürütülen çalışmada, Bandırma’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin duvara yansıtılması hedefleniyor.

        Hacı Yusuf Mahallesi’nde uzun süredir bakımsız görüntüsü ve duvar üzerine yazılan yazılarla dikkat çeken alanın güzelleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Mahalle Muhtarı Semra Ulaş’ın girişimiyle duvarın temizlenmesi, boyanması ve çevresindeki otların biçilmesinin ardından sanat projesi için hazırlıklar yapıldı.

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        Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül’ün gönüllü olarak destek verdiği çalışmada, Atatürk, Türk bayrağı, deniz feneri ve Kuş Cenneti’nde yaşayan kuşların yanı sıra Bandırma’nın havacılıkla olan bağını simgeleyen F16 savaş uçağı figürünün de duvarda yer alması planlanıyor.

        Duvarın pürüzlü ve çıkıntılı yapısı nedeniyle görsellerin dekoratif ve vektörel tarzda hazırlandığını belirten Bülbül, çalışmanın temel amacının caddeye estetik bir görünüm kazandırmak olduğunu ifade etti. Projenin başlangıcında yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle gecikmeler olduğunu kaydeden Bülbül, çalışmalara geçen hafta itibarıyla başladıklarını ve gönüllülerin de projeye destek verdiğini söyledi.

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        Hacı Yusuf Mahallesi Muhtarı Semra Ulaş ise uzun süredir dikkatini çeken duvarın daha güzel bir görünüme kavuşmasını istediğini belirtti. Duvarın temizlenip boyanmasının ardından Münevver Bülbül ile fikir alışverişinde bulunarak projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Ulaş, mahalle sakinleri ve caddeyi kullanan vatandaşlar için daha keyifli bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Bölgede araçların park etmesi nedeniyle yayaların kaldırımda yürümekte zorlandığına dikkat çeken Ulaş, duvarın tamamlanmasıyla vatandaşların dinlenebileceği ve hatıra fotoğrafı çekebileceği güzel bir nokta oluşturmak istediklerini ifade etti.

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        Çalışmaların tamamlanmasıyla Vecihibey Caddesi’ndeki istinat duvarının, Bandırma’nın simgelerini taşıyan renkli görüntüsüyle mahalleye ve kente estetik katkı sunması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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