Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Bandırmaspor, Tümer Oruç'u kadrosuna kattı

        Bandırmaspor, Tümer Oruç'u kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, sağ kanat oyuncusu Tümer Oruç'u renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 22:46 Güncelleme:
        Bandırmaspor, Tümer Oruç'u kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, sağ kanat oyuncusu Tümer Oruç'u renklerine bağladı.

        Bordo-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Tümer Oruç'a Bandırmaspor forması altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyor, bordo-beyaz ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Kiracı, ev sahibini öldürdü!
        Kiracı, ev sahibini öldürdü!
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        CHP Malatya’da görev değişimi krizi
        CHP Malatya’da görev değişimi krizi
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Stopere sürpriz isim!
        Stopere sürpriz isim!
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi

        Benzer Haberler

        Edremit'te eski çöp depolama alanında çıkan yangın zeytinliklere sıçradı
        Edremit'te eski çöp depolama alanında çıkan yangın zeytinliklere sıçradı
        Burhaniye'de Gençlik Konseri yoğun ilgi gördü
        Burhaniye'de Gençlik Konseri yoğun ilgi gördü
        Burhaniye'de İlçe Eğitim Kurulu Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı
        Burhaniye'de İlçe Eğitim Kurulu Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı
        Edremit'te çöplükte çıkan yangın, tarım arazilerine sıçradı
        Edremit'te çöplükte çıkan yangın, tarım arazilerine sıçradı
        Balıkesir'de kampüs girişinde çarpışan araçlardaki 2 öğrenci yaralandı
        Balıkesir'de kampüs girişinde çarpışan araçlardaki 2 öğrenci yaralandı
        12 yaşında okulu bıraktı, 54 yaşında üniversiteyi bitirdi Susurluk'ta 12 ya...
        12 yaşında okulu bıraktı, 54 yaşında üniversiteyi bitirdi Susurluk'ta 12 ya...