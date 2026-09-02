Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri BANÜ Rektörü Boz, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi değerlendirmelerde bulundu

        BANÜ Rektörü Boz, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi değerlendirmelerde bulundu

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, düzenlenen basın toplantısında üniversitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 15:21 Güncelleme:
        BANÜ Rektörü Boz, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi değerlendirmelerde bulundu

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, düzenlenen basın toplantısında üniversitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

        Rektör Boz, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans ve lisans programlarındaki kontenjanların tamamının dolduğunu, yeni dönemde üniversiteye 2 bin 932 yeni öğrencinin katılmasıyla toplam öğrenci sayısının yaklaşık 19 bin 500'e ulaşacağını belirtti. Üniversitenin son 3 yıldır yüzde 100 doluluk oranını koruduğunu vurguladı.

        - BANÜ 5 yıllık tam akreditasyon aldı

        YÖKAK değerlendirmeleri sonucunda 5 yıl süreyle tam kurumsal akreditasyon aldıklarını açıklayan Boz, BANÜ'nün Türkiye'de bu başarıya ulaşan 34 üniversiteden biri olduğunu söyledi. Boz, TÜMA 2026 sonuçlarına göre de 126 devlet üniversitesi arasında genel öğrenci memnuniyetinde 23'üncü sıraya yükseldiklerini aktardı.

        REKLAM

        - Altyapı ve ulaşım yatırımları sürüyor

        Kampüsteki fiziki yatırımlara değinen Boz, 5 bin metrekarelik yeni hizmet binası ile tarihi Redif Kışlası restorasyonunun 2027 sonunda tamamlanacağını, yeni Tıp Fakültesi binasının inşaatına ise 2027'de başlanacağını kaydetti. Boz, günlük otobüs kullanan yaklaşık 10 bin öğrencinin ulaşımını rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi ve UKOME ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Keçiören Belediyesi'nde 129 personel hakkında soruşturma
        Keçiören Belediyesi'nde 129 personel hakkında soruşturma
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Hayko'dan veda açıklaması
        Hayko'dan veda açıklaması
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Nişan sonrası ön balayı
        Nişan sonrası ön balayı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de briçte Zafer Kupası düzenlendi
        Balıkesir'de briçte Zafer Kupası düzenlendi
        Dursunbeyli gençler denizle buluştu Büyükşehir'in projesiyle gençler denizi...
        Dursunbeyli gençler denizle buluştu Büyükşehir'in projesiyle gençler denizi...
        Balıkesir'de yeni sezon öncesi güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
        Balıkesir'de yeni sezon öncesi güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
        Ulusal Mimarlık Sergisi Balıkesir'de açıldı
        Ulusal Mimarlık Sergisi Balıkesir'de açıldı
        Ayvalıkgücü kaleci Bartu ile uzattı
        Ayvalıkgücü kaleci Bartu ile uzattı
        Ayvalık'ın minik Picasso'ları Cunda'da buluştu Ayvalık'ta sanat şöleni: 23...
        Ayvalık'ın minik Picasso'ları Cunda'da buluştu Ayvalık'ta sanat şöleni: 23...