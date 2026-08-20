Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kadın Buluşması"na katılanlara telefonla seslendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Salih Tozan Kültür Merkezi'ndeki "Kadın Buluşması"nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki kadınlara telefon aracılığıyla şöyle seslendi:

"Balıkesirli hanım kardeşlerime selam, saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kadınlarımız için geleceğe çok çok güçlü bir selam, sevgi göndermesi diliyorum. Bu vesileyle de özellikle ebediyete uğurladığımız kardeşimiz Azize Sibel Gönül'e (Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı) de hep birlikte birer Fatiha okuyalım diyorum. Kadın kollarında hizmetleri olan Azize Sibel Gönül kardeşimize, inşallah Rabb'im bizleri ahirette haşru cem eylesin. Bu vesileyle de Balıkesir'den tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. Balıkesir'in inşallah yeniden bu emaneti sahiplenmesi lazım. Gerek kadın kollarıyla gerek gençlik kollarıyla gerekse ana kademeyle inşallah Balıkesir'in yeniden bir dönüşümü sağlayacağına inanıyorum. Hepinizi bu vesileyle Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Kararlı bir çalışmayla, inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek."

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- "Daha müreffeh Türkiye için her adımı atma gayretindeyiz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da yaptığı konuşmada, birlikte üretip birlikte büyüdüklerini ve birlikte Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Canla başla, ilk günkü heyecanla hep beraber çalıştıklarını ifade eden Ercan, "25 yılda 100 yıllık belki 200 yıllık icraatlar yaptık. Balıkesir'imiz dahil olmak üzere 81 ilimizde, Türkiye'nin her bir yanında inanılmaz icraatlar yaptık. Hamdolsun, ne kadar şükretsek azdır ve her yönden Türkiye'yi güçlendirdik." dedi.

Ercan, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi içinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

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"Güneyimizde ayrı savaş var. Kanayan yaramız var orada, Gazze'miz var. Diğer tarafta kuzeyde savaş devam ediyor, Rusya-Ukrayna Savaşı. Bir tarafta İran, bir tarafta Yunanistan... Dolayısıyla ateş çemberinin içindeyiz. Hamdolsun ülkemizin geleceğinden bahsediyoruz, evlatlarımızın yarınlarından bahsediyoruz. Evlatlarımıza daha güzel yarınlar bırakabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz diyoruz ve hamdolsun daha da ileriye daha da müreffeh Türkiye için her adımı atma gayretindeyiz. Bugün bu savaş ortamında biz barıştan bahsedebiliyorsak hele ki artık, terörsüz Türkiye'den bahsedebiliyorsak bu sizlerin emekleriyle oldu."

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Kapı kapı gezerek AK Parti'nin icraatlarını anlatacaklarını belirten Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz seferle sorumluyuz. Bizler sefere talibiz, zaferi Rabb'im nasip eder inşallah diye bir yandan dualarımızı ediyoruz. Sizler öyle hulusi kalp ile bu seferlerinizi yaptınız, öyle hulusi kalp ile o kapıları çaldınız ki hamdolsun AK Parti'miz Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır kesintisiz iktidarda."

- "Bundan sonra terörden bahsetmeyeceğiz"

Ercan, 20-25 yıl önce her gün şehit haberlerinin geldiğini ve herkesin içinin yandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı dirayeti ve tabii ki Cumhur İttifakı'mızın da ortaklığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Bu terör bitecek.' dedi. Elhamdülillah, o terör bitti artık. Hamdolsun artık, böyle şehit haberleri almıyoruz, almayacağız da bundan sonra fakat biz bunları yaparken şehit ailelerimizi, gazilerimizi de hiçbir zaman incitmeden yapacağız elbette ki. Onlar bizim baş tacımız. Onlar bu vatan için bu millet için canını vermiş neferler. Onun için bir yandan tabii ki onları rahatsız edecek hiçbir şeye imza atmayız ve Meclis'imizden geçirmiş olduğumuz çerçeve yasada da asla ve asla şehitlerimizin ruhunu incitecek bir şey yapılmamıştır. Bundan sonra terörden bahsetmeyeceğiz inşallah."

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Tuğba Işık Ercan, program öncesi kültür merkezinin önünde 20 ilçeden gelen kadınların kurduğu stantları ziyaret etti.

Ercan, bu program öncesinde Gömeç ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Ardından geçen günlerde orman yangını çıkan Kumgedik Mahallesi'ne giden Ercan, vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ercan'a programlarında, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanı Münevver Gözhan, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bilal Dönmez, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Aytekin Öz, Gömeç Kadın Kolları Başkanı Berna Katrancı, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Demir, MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan da eşlik etti.