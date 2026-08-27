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        Dursunbey'de orman işletme müdürlükleri için hizmet binası inşa ediliyor

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Alaçam ve Dursunbey orman işletme müdürlüklerinin hizmet vereceği yeni binanın inşasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Dursunbey'de orman işletme müdürlükleri için hizmet binası inşa ediliyor

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Alaçam ve Dursunbey orman işletme müdürlüklerinin hizmet vereceği yeni binanın inşasına başlandı.

        Deprem analiz raporlarının olumsuz çıkması nedeniyle boşaltılmasına karar verilen mevcut binanın yerine yapılacak yeni yapı için temel atma töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, yeni binanın tamamlanmasıyla vatandaşlara ve ormancılık sektörüne daha uygun şartlarda hizmet sunulacağını belirtti.

        Şen, yapımın 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

        Programa Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Alaçam Orman İşletme Müdürü Hakkı Olçak, ilçe protokolü, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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