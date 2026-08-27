Dursunbey'de orman işletme müdürlükleri için hizmet binası inşa ediliyor

Törende konuşan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, yeni binanın tamamlanmasıyla vatandaşlara ve ormancılık sektörüne daha uygun şartlarda hizmet sunulacağını belirtti.

Deprem analiz raporlarının olumsuz çıkması nedeniyle boşaltılmasına karar verilen mevcut binanın yerine yapılacak yeni yapı için temel atma töreni düzenlendi.

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