Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Berkay Erdemir, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 85 Enes Çinemre), Yusuf Kocatürk (Dk. 90+2 Burak Bekaroğlu), Emirhan Ayhan (Dk. 70 Kehinde), Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 85 Bruno), Badji, Emirhan Acar (Dk. 70 Mulumba), Enes Aydın
İstanbulspor: Alp Tutar, Vefa Temel (Dk. 46 Mustafa Sol), İliev (Dk. 75 Araujo), Bekir Ali Nizam (Dk. 46 Duran Sahin), Fatih Tultak, Mendy (Dk. 54 İsa Dayaklı), Turan Deniz Tuncer, Özhan Şahan, Abdullah Dijlan Aydın, Erdem Seçgin (Dk. 46 Cham), Ömer Faruk Duymaz
Goller: Dk. 2 ve 15 Emirhan Ayhan, Dk. 90+8 Bruno (Penaltıdan) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Berk Ali Nizam, Dk. 75 Duran Sahin (İstanbulspor), Dk. 29 Ali Ülgen, Dk. 62 Emirhan Ayhan, Dk. 64 Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor)
BALIKESİR
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.