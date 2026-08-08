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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Berkay Erdemir, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

        Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 85 Enes Çinemre), Yusuf Kocatürk (Dk. 90+2 Burak Bekaroğlu), Emirhan Ayhan (Dk. 70 Kehinde), Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 85 Bruno), Badji, Emirhan Acar (Dk. 70 Mulumba), Enes Aydın

        İstanbulspor: Alp Tutar, Vefa Temel (Dk. 46 Mustafa Sol), İliev (Dk. 75 Araujo), Bekir Ali Nizam (Dk. 46 Duran Sahin), Fatih Tultak, Mendy (Dk. 54 İsa Dayaklı), Turan Deniz Tuncer, Özhan Şahan, Abdullah Dijlan Aydın, Erdem Seçgin (Dk. 46 Cham), Ömer Faruk Duymaz

        Goller: Dk. 2 ve 15 Emirhan Ayhan, Dk. 90+8 Bruno (Penaltıdan) (Bandırmaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 89 Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 9 Berk Ali Nizam, Dk. 75 Duran Sahin (İstanbulspor), Dk. 29 Ali Ülgen, Dk. 62 Emirhan Ayhan, Dk. 64 Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor)




        BALIKESİR

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