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        Geleneksel Engelsiz Dalış Kampı, Erdek'te düzenlendi

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 5. Geleneksel Engelsiz Dalış Kampı, Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Geleneksel Engelsiz Dalış Kampı, Erdek'te düzenlendi

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 5. Geleneksel Engelsiz Dalış Kampı, Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.

        Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kamp kapsamında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Engelli Dalış Eğitimi Programı'nda eğitim alan kursiyerler dalış yaptı.

        Erdek Dalış Kulübü'ndeki etkinlikte kursiyerler, akademisyen ve dalış eğitmenlerinin gözetiminde suya indi. Özel gereksinimli bireylerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların da katıldığı dalışta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla deniz altında Türk bayrağı açıldı.

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        Kamp kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere TSSF engelli dalıcı brövesi ve sertifikaları verildi.

        Etkinliğe Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hayrullah Altınok ile kursiyerler, aileleri, eğitmenler ve davetliler katıldı.

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