Geleneksel Engelsiz Dalış Kampı, Erdek'te düzenlendi

Etkinliğe Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hayrullah Altınok ile kursiyerler, aileleri, eğitmenler ve davetliler katıldı.

Erdek Dalış Kulübü'ndeki etkinlikte kursiyerler, akademisyen ve dalış eğitmenlerinin gözetiminde suya indi. Özel gereksinimli bireylerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların da katıldığı dalışta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla deniz altında Türk bayrağı açıldı.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kamp kapsamında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Engelli Dalış Eğitimi Programı'nda eğitim alan kursiyerler dalış yaptı.

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