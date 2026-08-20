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        Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri yarın başlayacak

        Balıkesir'de bu yıl 66'ncısı düzenlenecek Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 21-23 Ağustos'ta Kurtdere Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri yarın başlayacak

        Balıkesir'de bu yıl 66'ncısı düzenlenecek Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 21-23 Ağustos'ta Kurtdere Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda, 73'ü başpehlivan olmak üzere 1642 pehlivan mücadele edecek.

        Türkiye'nin farklı illerinden gelecek güreşçilerin katılacağı organizasyonla, "Cihan Pehlivanı" Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın adının ve yağlı güreş geleneğinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, ata sporu yağlı güreşi gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

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        Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın mirasının Balıkesir'de yaşatıldığını ifade eden Akın, vatandaşları 21-23 Ağustos'ta Kurtdere Er Meydanı'nda düzenlenecek güreşlere davet etti.

        - Kurtdereli Mehmet Pehlivan için anı evi açılacak

        Karesi ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesi'nde bulunan Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın evi, yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından anı evi olarak düzenlendi.

        Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın mirasının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı Anı Evi'nin açılışı yapılacak.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Volkan Ali Bozdemir tarafından hazırlanan "Balıkesir'in Yağlı Güreş Geleneği: Kurtdereli Mehmet Pehlivan ve Balıkesirli Başpehlivanlar" kitabı da organizasyon kapsamında tanıtılacak.

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        Eserde Balıkesir'in yağlı güreş tarihi ile kentte yetişen pehlivanların yaşamları ve güreş kariyerleri ele alınıyor.

        - Başpehlivanlık finali 23 Ağustos'ta

        Organizasyonun ilk gününde minik-1 boydan küçük orta boya kadar çeşitli kategorilerde müsabakalar yapılacak. Anıt mezar ziyareti ve mevlid-i şerif programının ardından anı evinin açılışı gerçekleştirilecek.

        Büyük orta ve başaltı 1. tur müsabakalarıyla devam edecek organizasyonda, başpehlivanlık 1. tur güreşleri de yapılacak.

        Aynı gün düzenlenecek kortej yürüyüşü, Şeyh Lütfullah Camisi önünden başlayıp Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddelerinden Kurtdereli Anıtı'na kadar sürecek. Burada çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek.

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        Güreşlerin ikinci gününden itibaren büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık müsabakaları yapılacak.

        Organizasyonun son günü olan 23 Ağustos'ta ise büyük orta ve başaltı müsabakalarının ardından başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Organizasyon, ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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