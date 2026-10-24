Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Gömeç'ten kısa kısa

        Gömeç'ten kısa kısa

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, kadınlara yönelik aile içi iletişim ve etkileşim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:45 Güncelleme:
        Gömeç'ten kısa kısa

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, kadınlara yönelik aile içi iletişim ve etkileşim semineri düzenlendi.

        Gömeç Kadın Dayanışma Derneği tarafından dernek merkezinde düzenlenen seminere, yönetim kurulu üyeleri ve ilçede yaşayan kadınlar katıldı.

        Psikolog ve aile danışmanı Arife Şimşek'in verdiği seminerde, aile bağlarının güçlendirilmesi, aile içi iletişimin geliştirilmesi ve aile bireyleri arasındaki etkileşimin artırılması konuları ele alındı.

        Seminerde ayrıca ailede güven, huzur, saygı ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi.

        - Gömeç'te annelere uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

        REKLAM

        Gömeç ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulunda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında annelere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Okul Aile Birliği Başkanlığının organizasyonuyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca yürütülen NARKOLOG Projesi kapsamında "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri gerçekleştirildi.

        Seminerde, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede ailelerin rolü ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasının önemi ele alındı.

        Ayrıca annelerin çocuklarını uyuşturucu başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan koruyabilmeleri için bilinçlendirilmesi ve toplumda bağımlılıkla mücadele farkındalığının artırılması konularında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da ceviz rekoltesi üreticiyi sevindirdi
        Sındırgı'da ceviz rekoltesi üreticiyi sevindirdi
        Edremit Ticaret Odası meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı
        Edremit Ticaret Odası meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı
        Gönen Sanayi Sitesi'nde trafik kazası kamerada
        Gönen Sanayi Sitesi'nde trafik kazası kamerada
        Bandırma'da duvarlar sanatla renklendi, Vecihibey Caddesi çiçek açıyor
        Bandırma'da duvarlar sanatla renklendi, Vecihibey Caddesi çiçek açıyor
        Bandırma'da cam mozaik ve vitray atölye çalışması düzenlendi
        Bandırma'da cam mozaik ve vitray atölye çalışması düzenlendi
        Bursa-Balıkesir otoyolunda tır devrildi: 2 yaralı
        Bursa-Balıkesir otoyolunda tır devrildi: 2 yaralı