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        Gömeç'ten kısa kısa

        Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Gömeç'ten kısa kısa

        Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Dursunlu Mahallesi'ndeki katı atık toplama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.




        - Devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

        O.G. idaresindeki iş makinesi Mithatpaşa Mahallesi'nde su kanalına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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