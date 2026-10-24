Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Gönen Sanayi Sitesi'nde trafik kazası kamerada

        Gönen Sanayi Sitesi'nde trafik kazası kamerada

        Balıkesir'in Gönen ilçesindeki sanayi sitesinde iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:29 Güncelleme:
        Gönen Sanayi Sitesi'nde trafik kazası kamerada

        Balıkesir'in Gönen ilçesindeki sanayi sitesinde iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde 10 AKB 281 ve 10 ATH 215 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Öte yandan, sanayi sitesinde daha önce de çok sayıda trafik kazası yaşandığı öğrenilirken, bölgede trafik güvenliği konusu yeniden gündeme geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Bandırma'da duvarlar sanatla renklendi, Vecihibey Caddesi çiçek açıyor
        Bandırma'da duvarlar sanatla renklendi, Vecihibey Caddesi çiçek açıyor
        Bandırma'da cam mozaik ve vitray atölye çalışması düzenlendi
        Bandırma'da cam mozaik ve vitray atölye çalışması düzenlendi
        Bursa-Balıkesir otoyolunda tır devrildi: 2 yaralı
        Bursa-Balıkesir otoyolunda tır devrildi: 2 yaralı
        Edremit Ticaret Odası seçimlerinde Mavi Liste kazandı
        Edremit Ticaret Odası seçimlerinde Mavi Liste kazandı
        Devrilen tır yolu ulaşıma kapadı
        Devrilen tır yolu ulaşıma kapadı
        Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser toprağa verildi
        Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser toprağa verildi