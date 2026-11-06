Gönen'de yağışlar nedeniyle çöken yolda onarım çalışmaları başladı

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar yollarda hasara yol açtı. Cambaz ve Fındıklı mahallelerini birbirine bağlayan Fındıklı köyü yolunda yağışların etkisiyle çökme meydana geldi. Yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte hızla harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye intikal ederek yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için onarım çalışmalarına başladı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle Cambaz ve Fındıklı mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen çökmenin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.