GÜNCELLEME 2 - Balıkesir Dursunbey'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangına 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 3 kepçe ve 115 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kurtlar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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