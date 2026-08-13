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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME 3 - Balıkesir Dursunbey'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME 3 - Balıkesir Dursunbey'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 18:39 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 3 - Balıkesir Dursunbey'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kurtlar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 3 kepçe ve 115 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dursunbey ilçemiz kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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