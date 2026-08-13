GÜNCELLEME 3 - Balıkesir Dursunbey'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dursunbey ilçemiz kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurtlar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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