GÜNCELLEME 3 - Balıkesir Dursunbey'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Kurtlar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 3 kepçe ve 115 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dursunbey ilçemiz kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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