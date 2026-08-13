GÜNCELLEME - Balıkesir Dursunbey'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kurtlar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangına 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 3 kepçe ve 115 personelle müdahale edildiğini bildirdi.
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