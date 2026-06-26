GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 26.06.2026 - 15:52 Güncelleme:
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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