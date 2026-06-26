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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:52 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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