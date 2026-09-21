GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kocaavşar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.