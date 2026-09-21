Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 14:14 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Kocaavşar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de bir haftada 129 aranan kişi yakalandı
        Balıkesir'de bir haftada 129 aranan kişi yakalandı
        Ayvalık'ta kıyı ve çevre temizliği yapıldı
        Ayvalık'ta kıyı ve çevre temizliği yapıldı
        Ayvalık'ta rahvan at yarışları yapıldı
        Ayvalık'ta rahvan at yarışları yapıldı
        Edremit'te arazide çıkan yangın otomobili küle çevirdi
        Edremit'te arazide çıkan yangın otomobili küle çevirdi
        Balıkesir'de öğrenciler Gazze, barış ve umut için uçurtma uçurdu
        Balıkesir'de öğrenciler Gazze, barış ve umut için uçurtma uçurdu