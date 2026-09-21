GÜNCELLEME - Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kocaavşar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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