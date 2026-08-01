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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME - Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 14:21 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Narlı Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdek ilçemiz Narlı Mahallesi kırsalında çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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